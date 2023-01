- Cruzeiro estreia com goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O destaque do primeiro dia de jogos da edição 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi o Cruzeiro, que goleou o Comercial-MS por 5 a 0 no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, nesta segunda-feira (2), data na qual comemorou o aniversário de 102 anos de sua fundação.

O triunfo da Raposa foi construído com gols de Arielson, Henrique, Gui Meira, Denilson e Rua Índio. Após este resultado, a equipe mineira lidera o Grupo 10 da Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro, com três pontos.

Na próxima rodada o Cruzeiro mede forças com o Capivariano, a partir das 15h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (5) em Penápolis.

Sem gols do Flamengo

Quem acabou frustrando sua torcida nesta segunda foi o Flamengo, que ficou na igualdade sem gols com o Floresta-CE no Estádio Zezinho Magalhães. O resultado deixou a equipe da Gávea na vice-liderança do Grupo 5 da competição com apenas um ponto, atrás do XV de Jaú, que soma três pontos após bater a Aparecidense por 1 a 0.

Agora, o Rubro-Negro, que busca o seu quinto título na história da Copinha, mede forças com a Aparecidense na próxima quinta, a partir das 21h45.

Empate do Tricolor

No Grupo 8 o Grêmio não saiu do 0 a 0 com o Cruzeiro-AL no estádio José Lancha Filho, em Franca. Este resultado permitiu que a liderança da chave ficasse com o Guarani, que bateu o Francana por 4 a 1.

Outros resultados:

Penapolense 0 x 4 Capivariano

Francana 1 x 4 Guarani

XV de Jaú 1 x 0 Aparecidense

