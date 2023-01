SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - A segurança foi reforçada no entorno do estádio da Vila Belmiro, em Santos, onde está sendo velado o corpo do ex-jogador Pelé, morto no último dia 29, vítima de câncer.

O velório será encerrado as 10h, e o corpo do Rei do futebol será enterrado na tarde desta terça-feira (3).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença e deverá chegar às 9h à Vila.

Às 7h40, os jornalistas foram retirados das áreas em frente ao portão de acesso de autoridades.

Desde a noite de segunda (2), dois veículos blindados do Choque, da Polícia Militar, estão estacionados com motor ligado em frente ao portão 15 do estádio, onde entram as autoridades.

Por volta das 7h desta terça, cerca de dez agentes da Polícia Federal entraram no estádio.

Ainda na madrugada, uma van com inscrição do Governo Federal parou em frente ao mesmo portão 15 com pessoas que fariam uma varredura na Vila.

Não foi confirmado como Lula chegará ao estádio e se também vai acompanhar o enterro ou apenas o velório.

Essa deve ser uma das primeiras agendas do presidente fora de Brasília desde a posse, no domingo (1º).