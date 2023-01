SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Damar Hamlin, do Buffalo Bills, precisou ser retirado de ambulância do Paycor Stadium após desmaiar durante partida contra o Cincinnati Bengals, nos Estados Unidos.

Hamlin, 24, se chocou com o jogador do Bengals, Tee Higgins, recebendo uma forte pancada no peito. Ele se levantou rapidamente e, poucos segundos depois, caiu desacordado. As imagens são fortes.

Imediatamente a equipe médica prestou atendimento. O atleta recebeu mensagem cardíaca por vários minutos e precisou de desfibrilador para ser reanimado. Após 10 minutos, Hamlin foi levado para a ambulância, recebeu oxigênio e foi encaminhado para o hospital.

Em nota oficial, a NFL divulgou por volta de 0h (horário de Brasília) que o atleta está em estado crítico.

Durante a madrugada desta terça-feira (3), o Buffalo Bills confirmou que a situação de Damar Hamlin é grave e que ele sofreu uma parada cardíaca em campo.

"Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca após uma rebatida em nosso jogo contra o Bengals. Seu batimento cardíaco foi restaurado em campo e ele foi transferido para o UC Medical Center para mais testes e tratamento. Ele está atualmente sedado e listado em estado crítico", informou o time.

Após o acontecimento o jogo foi suspenso. O duelo é válido pelo Monday Night Football da 17ª semana da temporada da NFL, e os Bills lideravam por 7 a 3 no momento do acidente.