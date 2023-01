SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Vila Belmiro por volta das 9h para prestar sua homenagem a Pelé. Desde as primeiras horas da madrugada, um forte esquema de segurança foi montado em frente ao estádio.

Alguns torcedores que estavam presentes no local aplaudiram o chefe de Estado e depois cantaram o hino nacional.

Mais de 150 mil pessoas compareceram ao velório de Pelé, até a manhã desta terça-feira (3), no estádio da Vila Belmiro, em Santos. A informação é do clube praiano.

O Rei do futebol morreu no último dia 29, e o velório terminará às 10h desta terça. Após cortejo, o corpo será enterrado em cerimônia fechada no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica.

Famílias inteiras aproveitaram a noite agradável em Santos, com 21ºC as 23h desta segunda para se despedir de Pelé. Neste horário, a fila tinha 2,3 km e cerca de 3 horas de espera, mais que o dobro da hora do almoço. A extensão foi medida pela reportagem.