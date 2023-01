SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O velório de Pelé foi fechado ao público na manhã desta terça-feira (3) na Vila Belmiro, casa do Santos.

O caixão com o Rei do Futebol seguirá por cortejo em Santos antes de ser enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos, em cerimônia para amigos e familiares.

O velório foi aberto ao público às 10h de segunda (2) e durou pouco menos de 24 horas. Torcedores enfrentaram até três horas de fila na noite de segunda para se despedir do Rei do Futebol. O último da fila entrou na Vila às 9h48 desta terça. Cerca de 230 mil pessoas passaram pelo velório.

Autoridades e personalidades do futebol compareceram ao velório na segunda, como os presidentes da Fifa, da Conmebol e da CBF, além de jogadores e ex-jogadores do Santos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi nesta terça pela manhã ao velório e chegou cerca de uma hora antes do término da cerimônia.

Todos os filhos vivos de Pelé estiveram na despedida: Kely, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste e Flávia.

Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos. Segundo o atestado de óbito registrado em um cartório de São Paulo, o Rei do Futebol morreu por quatro causas: insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.