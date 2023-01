RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vítor Pereira foi apresentado no Flamengo nesta terça-feira (3) e abriu a entrevista explicando a polêmica saída do Corinthians.

O que ele falou sobre a sogra: "A minha família entendeu, depois das conversas, que poderíamos lidar com a situação de saúde que temos em casa, mas que o desafio profissional era importante para a minha carreira, tive que tomar uma decisão.'

O técnico também disse que não houve mentira: "Fui sempre honesto com quem tinha que ser. Minha decisão seria voltar a Portugal. Prova disso é que dois dias antes o clube pediu para fazer uma declaração para a torcida entender a situação. De fato, na minha cabeça, era essa ideia clara e o compromisso que eu tinha. Não houve mentira", afirmou.

"Depois disso e do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo em uma abordagem. Nunca tinha passado pela minha cabeça ficar no Brasil", complementou.

Pereira admite que possibilidade de títulos o seduziu. "O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios. Um time de qualidade para lutar pelos títulos e do ponto de vista profissional não há nenhum treinador no mundo que não pense uma proposta dessas", disse.

Segundo o técnico, os auxiliares não vieram por questões pessoais.

Ele não falou a palavra Corinthians. "Terei a mesma dedicação do clube anterior, agradeço a forma como fui tratado" é um exemplo de como ele lidou com o assunto.

Pereira foi perguntado se avisou ao Corinthians sobre a vontade de comandar o Flamengo, mas a assessoria do clube informou que ele responderia apenas sobre a nova equipe.