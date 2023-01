SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo estreou nesta terça-feira (3) com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Pinheirense, do Pará, por 4 a 0. Sapata fez os três gols do time carioca.

O adversário do Botafogo passou quase três dias na estrada (cerca de 55 horas) para chegar a São Carlos (SP) e passou a virada do ano na estrada.

A partida foi realizada no estádio Prof. Luis Augusto de Oliveira, mais conhecido como Luisão

A vitória deixa o Botafogo na liderança do Grupo 19, com três pontos, uma vez que os outros dois times da chave, São Carlos-SP e São-Carlense-SP, empataram por 1 a 1

O Botafogo volta a campo às 11h de sexta-feira (6) para encarar o São Carlos na segunda rodada.

O Pinheirense deixou a cidade de Icoaraci, no Pará, na noite do dia 30 de dezembro. Após passar a virada de ano na estrada, desembarcou em São Carlos um dia antes da estreia.

"Estava pesando. Três dias de viagem, é muito cansa. Quando a gente chegou aqui, pensamos que íamos aquecer bem, para entrar bem, só que foram só uns três minutos, aí dificultou pra gente entrar naquela velocidade que a gente queria", disse o meia Evandro Júnior no intervalo do jogo.

Foi comum, aliás, ver jogadores do Pinheirense caírem no gramado no segundo tempo por conta de câimbras.