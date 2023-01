RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Thiago Rodrigues cumpriu a renovação automática com o Vasco após seu estafe não apresentar propostas para saída do clube. Ainda assim, a diretoria está no mercado e busca um nome para a posição.

Thiago Rodrigues era um dos jogadores que tinha em contrato a renovação automática ao fim da temporada passada.

O estafe indicou propostas para o goleiro deixar o clube, mas não chegou algo concreto.

As partes retomaram contato nos últimos dias, Thiago Rodrigues ganhou um reajuste salarial e carimbou o "fico".

No início de dezembro, representantes do clube e do goleiro se reuniram e decidiram que Thiago Rodrigues não ficaria no Vasco em 2023. Ele vinha treinando com o grupo no CT.

A cúpula do futebol, sob o comando da 777 Partners, porém, permanece no mercado e há olhares para a contratação de um goleiro.

No início de dezembro, o diretor esportivo Paulo Bracks falou que os jogadores que estivessem inseridos neste cenário só não teriam continuidade no clube se não quisessem.

"Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Edimar e Yuri (Lara) possuem cláusula de renovação automática nos contratos. Esses quatro jogadores só não vão permanecer se não quiserem", disse Bracks.

O zagueiro Anderson Conceição e o lateral-esquerdo Edimar também tinham renovação automática e já tinham apontado para a permanência ainda ao fim da Série B do Brasileiro.

O volante Yuri Lara, por sua vez, acertou a transferência para o Yokohama FC, do Japão.

O Vasco também renovou com o meia Nenê para a disputa do Campeonato Carioca.