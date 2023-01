SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O músico Cássio Mandu, de 45 anos, foi o responsável pelas músicas que receberam o caixão de Pelé no Memorial Necrópole Ecumênica na tarde de nesta terça-feira (3), em

O QUE ACONTECEU

O trompetista tocou a marcha fúnebre e o hino do Santos enquanto o caixão do Rei do Pelé era descido do carro de bombeiros por policiais.

Mandu não escondeu que as músicas foram as mais difíceis de sua vida e pediu desculpas por qualquer nota que não tenha saído corretamente.

"Foi a mais difícil. Foi uma música que o momento me entristeceu, me emocionou. Peço desculpas se alguma nota... Porque é um momento de emoção, de reflexão por tudo que ele foi para nós brasileiros e tudo que ele representa. Pelé é sinônimo de coisa boa. Quando falamos em Pelé, falamos em 'the best", disse o músico.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

Mandu já tocou em outros velórios famosos, como o do apresentador Gugu Liberato, em 2019

Mesmo sendo corintiano, ele é fã do Rei e sentiu honrado em homenagear um "grande brasileiro".

Homenagear um homem que parou uma guerra, que enxergava que o futuro do nossos país está nas nossas crianças. Vamos plantar essa semente como o Rei falou".