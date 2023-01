SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia depois de criticar a Globo pela cobertura do velório de Pelé, o ex-jogador Neto apareceu na emissora nesta terça-feira (3). O apresentador da Band deu uma entrevista falando sobre a importância do eterno camisa 10 não só para o futebol brasileiro como também no início de sua carreira.

Apresentado por Cesar Tralli, o telejornal entrevistou algumas personalidades do esporte durante a cerimônia de despedida de Pelé na Vila Belmiro e quem apareceu na reportagem foi o comandante do programa "Os Donos da Bola".

"Hoje eu estou triste e não só porque o Pelé faleceu, mas porque o Edson Arantes do Nascimento faleceu. O Pelé é eterno. A gente tem que procurar exercer a função do amor, que ele sempre exerceu. Se eu vesti a camisa 10, foi muito por causa dele", disse emocionado.

Durante o programa "Os Donos da Bola" nesta segunda-feira (2), Neto reclamou das imagens exibidas pela Globo, que mostrou o caixão de Pelé diversas vezes durante a cobertura do velório do rei do futebol. "Vou dizer uma coisa para vocês da imprensa, vocês todos. A Band, com todo respeito à Globo, aqui nos 'Os Donos da Bola' não mostra caixão! De ninguém! Não vai mostrar o caixão do Pelé, não. Não vai", disparou.