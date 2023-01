SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo com cara de campeonato estadual, o Real Madrid enfrentou o Cacereño, da quarta divisão espanhola, nesta terça-feira (3), pela terceira fase da Copa do Rei e contou com um golaço solitário do brasileiro Rodrygo para vencer por 1 a 0 e garantir a sua classificação para as oitavas de final. A equipe merengue poupou vários jogadores, entre eles os atacantes Benzema e Vini Jr.

Entre os poucos titulares em campo, estiveram o brasileiro Éder Militão e o francês Tchouameni. Outros atletas como o goleiro Lunin e o lateral esquerdo Odriozola tiveram a chance de iniciarem o jogo.

Após três meses, o belga Eden Hazard voltou a ser titular, mas praticamente não participou do jogo e acabou substituído aos 23 minutos do segundo tempo pelo jovem Álvaro Rodriguez, que fez sua estreia pelo time principal do Real Madrid

Atuando no lugar de Benzema, Rodrygo não teve grandes chances no primeiro tempo.

No segundo tempo, o brasileiro fez grande jogada individual para abrir o placar.

Rodrygo homenageou Pelé na comemoração, fazendo o 'soco no ar' característico do Rei

Classificado, o Real Madrid aguarda o sorteio para saber o adversário das oitavas de final. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe merengue joga no sábado (7), contra o Villareal, fora de casa.

Após a noite histórica, o Cacereño volta a tentar o acesso na quarta divisão espanhola. A equipe ocupa atualmente o 5º lugar do Grupo 5.