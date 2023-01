RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS0 - O Fluminense sofreu e marcou apenas no final, mas venceu o Porto Vitória, do Espírito Santo, por 1 a 0 na estreia das equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida aconteceu nesta terça-feira (3) em Taubaté, pelo grupo 14.

O gol foi marcado por Agner já nos acréscimos do jogo.

O Fluminense é o segundo maior campeão da Copinha com cinco títulos, mas não conquista o torneio desde 1989.

Na segunda rodada, que acontece na sexta-feira (6), o Fluminense encara o Imperatriz, às 17h15. O Porto Vitória enfrenta o Taubaté às 15h.

Goleiro Marcão, do Porto Vitória, foi o destaque do jogo, salvando a equipe nas chances do Fluminense. Ele nada pôde fazer no lance do gol.

O primeiro tempo de jogo foi bem morno em Taubaté. O Fluminense administrou a posse de bola e chegou a criar algumas chances, mas teve problemas de pontaria.

O Porto Vitória se fechou e não levou perigo ao adversário. A melhor oportunidade da primeira etapa foi com Luan Brito, aos 15 minutos.

O time tricolor carioca pressionou mais no segundo tempo e deu trabalho ao goleiro adversário. O Porto Vitória também assustou e foi valente, especialmente nos minutos finais. Melhor, porém, para o Fluminense, que conseguiu fazer o gol.

Isaac foi o jogador que mais criou chances para o Fluminense. Ele não conseguiu marcar, mas participou do lance do gol.

Com o resultado, o clube tricolor empata com o Imperatriz na liderança do grupo, com três pontos. Porto Vitória e Taubaté ficam com zero pontos.