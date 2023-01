RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, nesta terça-feira (3), a contratação do zagueiro Robson Bambu. O jogador de 26 anos realizou exames médicos na última quinta e assinou contrato até o fim de 2023.

Bambu chega ao Vasco emprestado pelo Nice, da França, onde tem contrato até junho de 2025. Ele estava anteriormente no Corinthians.

O zagueiro fez apenas 12 jogos em 2022, sendo oito como titular.

Natural de São Vicente (SP), Robson iniciou a carreira nas categorias de base do Santos, onde acabou se profissionalizando em 2018. No ano seguinte, foi para o Athletico-PR, conquistou o título da Copa do Brasil em 2019.

Além de Robson Bambu, o Vasco já anunciou o atacante Pedro Raul, o volante De Lucca, o zagueiro Léo e o lateral-esquerdo Lucas Piton. Luca Orellano, do Vélez, já tem acordo com o clube e pode ser anunciado a qualquer momento.

"Estou muito feliz com esta nova oportunidade, que seja um ano abençoado para todos nós. Vou trabalhar muito para dar meu melhor e representar essa camisa" Robson.