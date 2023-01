SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O safety Damar Hamlin, do Buffalo Bills, foi ressuscitado duas vezes após sofrer uma parada cardíaca em campo na partida contra o Cincinnati Bengals, pela NFL, na última segunda-feira (2).

Dorrian Glenn, tio do jogador, disse à ESPN americana que Hamlin foi ressuscitado uma vez no gramado do Estádio Paycor e outra já no Centro Médico da Universidade de Cincinnati.

O Bills anunciou nesta terça-feira (3) que o safety segue em estado crítico e internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital.

Hamlin deu um tackle em Tee Higgins, dos Bengals, e se levantou na sequência, mas logo caiu desacordado em campo.

A NFL inicialmente paralisou a partida e mais tarde suspendeu o jogo. A liga ainda definirá uma nova data para o duelo ser retomado.

O jogo foi paralisado com seis minutos restantes no primeiro quarto, e os Bengals vencendo por 7 a 3.