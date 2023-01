A FIFA, entidade máxima do futebol, divulgou nesta quarta-feira (04), as datas do Mundial de Clubes, que será disputado no Marrocos. O campeonato, que é objeto de desejo de todos os clubes brasileiros, contará com a presença do Flamengo, campeão da Libertadores em 2022.

O Mundial será disputado entre os dias 01 e 11 de fevereiro. O sorteio do chaveamento será realizado sexta-feira, 13 de janeiro. As semifinais acontecerão nos dias 7 e 8 e a grande final, em jogo único, dia 11 de fevereiro. A FIFA ainda não divulgou as cidades que irão receber as partidas das semifinais e final.

O Mundial de Clubes contará com Flamengo, Real Madrid, Al Ahly (Egito), Al Hilal (Arábia Saudita), Auckland City (Nova Zelândia), Seattle Sounders (Estados Unidos) e Wydad (Marrocos).

Flamengo e Real Madrid já estão garantidos na seminal. O Al Ahly e o Auckland City se enfrentam por uma vaga na segunda fase no dia 1 de fevereiro, que já tem Al Hilal, Seattle Sounders e Wydad.

Os confrontos da segunda fase acontecem no dia 4 de fevereiro.

O Flamengo deve seguir para o país sede do mundial no dia 2 de fevereiro, data informada na coletiva de imprensa de apresentação de Vitor Pereira, novo técnico do clube.

HISTÓRICO

Desde 2000 os clubes europeus dominam o mundial. Os brasileiros foram campeões somente em cinco oportunidades. O Corinthians foi campeão 2 vezes, em 2000 e 2012, o São Paulo uma, 2005, e o Internacional uma, em 2006. De 2013 à 2021 os europeus ocuparam o lugar mais alto do pódio e nos últimos oitos anos o Real Madrid, possível adversário do Flamengo caso ambos passem para a final, foi campeão quatro vezes, em 2014, 2016, 2017 e 2018 e somente em 2017 a final foi disputada contra um time brasileiro, o Grêmio. O clube merengue é o maior campeão do mundial clubes com sete títulos ((1968, 1998, 2002, 204, 2016, 2017 e 2018), considerando todos os formatos da competição.

Já o Flamengo conquistou o título de campeão mundo uma única vez, em 1981. Na época o Rubro Negro carioca venceu o Liverpool por 3 a 0, com dois gols de Nunes e um de Adílio e contava com um elenco cheio de estrelas como Zico e Júnior.

