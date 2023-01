SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Veja o que o ex-volante Vampeta, penta com a seleção brasileira em 2002, falou na Jovem Pan sobre a ausência de jogadores do tetra e do penta no velório de Pelé:

"Eu duvido que alguém vai questionar porque o Junior não foi, ou Ronaldão, Anderson Polga. Quando vem essa polêmica é em cima de Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Dunga, Cafu, mas a gente não sabe a vida individual de cada um."

CARINHO DA TORCIDA

"Agora, a vida individual de cada um, isso também não diminui o que foi o Pelé. O que fez o Pelé gigante? Foi a amizade que ele tinha com qualquer um do penta ou do tetra? Não, foi o carinho do povo no mundo todo. Eu não posso responder por cada um deles.

Mauro Silva foi o único jogador do tetra a comparecer à despedida de Pelé na Vila Belmiro.