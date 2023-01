SÃO PAULO, SP (UOOL-FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou nas redes sociais que quer batizar o Estádio Nacional em Monte Vaca, na Ilha de Santiago, de Estádio Pelé.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse no velório do Rei do Futebol que irá pedir que a todas as federações de futebol do mundo nomeiem um estádio com o nome de Pelé.

Silva disse que já comunicou à Fifa a intenção de mudar o nome do estádio.

O Estádio Nacional tem capacidade para 15 mil pessoas e foi inaugurado em 2014.