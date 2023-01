RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco acertou com a Avanutri, empresa que desenvolve softwares otimizadores de serviços de saúde, como patrocinadora do time Sub-20. A marca já vai aparecer na camisa da equipe na estreia da Copa São Paulo de Juniores diante do Capital (TO), nesta quarta-feira (4).

Com a parceria, a Avanutri vai fornecer equipamentos de avaliação física, nutricional e recovery de alta performance aos atletas cruz-maltinos.

O contrato é válido até janeiro de 2025.

"É importante o Vasco estar aberto ao Mercado e trazendo marcas novas para serem nossas parceiras. Estamos muito felizes com a chegada da Avanutri e esperamos que essa parceria seja duradoura, para além de 2025", afirmou Luiz Mello, CEO do Vasco.

O Vasco faz a estreia na Copinha nesta quarta-feira às 19h30.no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco. A equipe está no Grupo 29 junto com Audax-SP e Hercílio Luz-SC.