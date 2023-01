BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, por 1 a 0, sobre o Galvez-AC, nesta quarta-feira (4). O gol da vitória atleticana foi marcado por Cadu, aos 12 minutos do segundo tempo. O jogo válido pelo Grupo 27 foi disputado no Estádio Distrital Inamar, em Diadema.

O Atlético-MG encontrou bastante dificuldade diante de um adversário bastante fechado. O Galvez jogou com uma linha de cinco defensores.

A parte física fez muita diferença na etapa final. O clube mineiro estava mais inteiro no jogo, enquanto os jogadores do time acreano não conseguiu manter o mesmo ritmo, inclusive os jogadores estavam sofrendo com câimbras.

Diante de um adversário que não dava espaços, o Atlético-MG optou pelos chutes de longa distância. Foi assim que chegou ao gol da vitória.

O chute de Cadu bateu na trave e só foi para dentro do gol após tocar nas pernas do goleiro Bento.

Apesar de a bola tocar por último no goleiro Bento, a arbitragem confirmou o gol para o atacante Cadu.

Com passagem pelo time principal, o meia Yan teve atuação de destaque no Atlético-MG

O Atlético-MG volta a campo no sábado (7), para enfrentar o Mixto-MT, pela segunda rodada do Grupo 27 da Copinha. Mais uma vez no Estádio Distrital Inamar, em Diadema. A partida está marcada novamente para às 11h. No mesmo dia o Galvez enfrenta o Água Santa, na sequência do jogo do Atlético-MG.