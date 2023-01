RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de acertar tudo com o Atlético-MG, o Fluminense desistiu de renovar o empréstimo do meia Nathan. O sumiço do jogador durante as férias irritou os dois clubes. Apesar de o atleta dizer que queria retornar a Belo Horizonte por "questões de projeto de carreira e estilo de vida", os mineiros reafirmaram que ele não está nos planos para 2023.

O Fluminense iria renovar o empréstimo por mais uma temporada e se acertou com o clube alvinegro. O clube, que pagaria mais R$ 1 milhão pelo novo vínculo, já comunicou ao Atlético-MG o cancelamento do negócio.

Nathan, porém, não fez contatos com a diretoria e não se reapresentou com o elenco tricolor após as férias na última segunda-feira.

O jogador foi informado há algumas semanas pelo Atlético-MG que não estava nos planos do técnico Eduardo Coudet.

Através da assessoria, o Atlético-MG reforçou nesta quarta-feira (4) que não vai utilizar o jogador: "Informamos que o atleta e os agentes já foram informados que ele não faz parte dos planos para esta temporada. Diante da recusa em ir pro Fluminense, antecipamos as férias dele até que se defina um novo destino"

Nas redes sociais, Nathan publicou um vídeo falando: "Eu tenho um carinho imenso pelo Fluminense, clube que me abriu as portas para jogar na temporada passada. Foi um ano incrível. Fiz muitas amizades dentro e fora do clube. Tenho um carinho imenso. Mas eu escolhi voltar para o Galo nesta temporada juntamente com a minha família. É uma questão pessoal, um clube que reabriu as portas para eu voltar a jogar no Brasil. Clube que tenho um carinho imenso também".