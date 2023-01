RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de fazer uma enquete nas redes sociais para definir a homenagem, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participou de uma cerimônia para renomear trecho da avenida que passa pelo Maracanã como "Rei Pelé".

O trecho faz parte do acesso ao Maracanã e tem o nome de Avenida Presidente Castelo Branco, mais conhecida como Radial Oeste.

O decreto foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (4). No texto, é destacada a importância histórica do estádio "templo do futebol brasileiro" e a relação com a história de Pelé, citando o 'Gol de Placa', o gol mil e as contribuições para o futebol e para a imagem do Brasil no mundo.

A placa não exibe a data de morte, substituída pelo símbolo do infinito.

Depois de anunciar que o nome seria apenas Avenida Pelé, o prefeito fez uma enquete no Twitter e o nome Avenida Rei Pelé recebeu 88% dos votos.

Atualmente, a Avenida se chama Presidente Castelo Branco, que governou o Brasil entre 1964 e 1967, sendo o primeiro mandatário do Ditadura Militar.

A oficialização aconteceu hoje na descida da rampa da UERJ, que cai na frente do Maracanã.

O trecho rebatizado foi apenas o mais próximo do Maracanã. Isso porque há uma lei que não permite a troca de nomes de ruas batizadas há mais de 20 anos sem que haja audiências públicas.

Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos. Segundo o atestado de óbito registrado em um cartório de São Paulo, o Rei do Futebol morreu por quatro causas: insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.