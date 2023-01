SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No primeiro jogo do Santos após a morte do Rei Pelé, o clube alvinegro venceu o São Raimundo-RR por 3 a 1, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, nesta quarta-feira (4), pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogo teve homenagens ao Rei Pelé. Além do minuto de silêncio antes de a partida começar, o duelo foi paralisado aos dez minutos para uma salva de aplausos. O Santos também estreou a coroa dourada acima do escudo que ficará de forma permanente no uniforme.

Os gols santistas foram marcados por Deivid, Fernandinho e Paulo César. Diego diminuiu para o São Raimundo em golaço de cobrança falta.

O centroavante Deivid, de apenas 17 anos, é cercado de expectativa e anotou seu gol em lambança da defesa adversária.

Cadu e Fernandinho comandaram a vitória santista na estreia. O lateral-direito deu uma assistência e participou dos principais lances ofensivos. Já o atacante marcou o seu e deu uma assistência.

Primeiro camisa 10 após a morte de Pelé, Balão foi bem, mas dentro de suas características muito mais defensivas do que o Rei do Futebol. Geralmente, o dono da camisa 10 santista é um meia ofensivo ou ponta.