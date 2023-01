RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em um gramado completamente alagado, o Internacional venceu o Rosário Central, do Sergipe, por 2 a 0 nesta quarta-feira (4), em Barueri. O jogo marcou a estreia das duas equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O gramado da Arena Barueri já estava alagado antes mesmo de a bola rolar. A chuva começou ainda no final do jogo anterior.

Os gols foram marcados por Matteo, filho de Amoroso, e Allan Aniz.

O Rosário Central tem sete anos de existência e saiu de Sergipe no dia 31, chegando a São Paulo no dia 2.

Com o resultado, o Inter lidera o grupo 24, com três pontos. O Oeste tem o mesmo número, mas fica em segundo pelo saldo de gols. O Fluminense-PI é o terceiro e o Rosário o quarto, com zero pontos.

O primeiro tempo foi desafiador para ambos os lados por conta da chuva. Com o campo alagado, os times tiveram muita dificuldade para jogar e a bola rolou pouco. A alternativa foi tentar jogar pelo alto.

Para a segunda etapa, a chuva diminuiu bastante em Barueri, mas o gramado seguiu alagado. As duas equipes seguiram tendo problemas para criar jogadas de perigo e nenhum outro gol saiu.

Ainda deu tempo de ter uma pequena confusão nos minutos finais após uma falta de jogador do Rosário em um do Inter, mas a equipe de arbitragem agiu rápido para impedir a cena.

Na segunda rodada, o Internacional enfrenta o Fluminense do Piauí às 17h15 de sábado (7). Já o Rosário Central terá o Oeste às 15h.