SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O safety Damar Hamlin, jogador do Buffalo Bills, time de futebol americano que joga a NFL, demonstrou uma melhora significativa nas últimas 24h e abriu os olhos na UTI onde está internado, no University of Cincinnati Medical Center.

Hamlin segue em estado crítico internado na UTI, mas vem dando sinais de melhora que foram definidas como "significativas" pelo corpo médico que o acompanha.

O jogador abriu os olhos na noite de quarta (4) e também tem conseguiu segurar as mãos das pessoas que estão com ele, segundo informou Ian Rapoport, setorista da NFL.

O safety tem demonstrado estar neurologicamente intacto, segundo informou o Buffalo Bills, e seus pulmões seguem em recuperação constante.

Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca em campo após um choque de jogo com o recebedor Tee Higgins, do Cincinnati Bengals, no jogo da última segunda-feira (1). Ele chegou a se levantar depois do tackle, mas caiu desacordado logo em seguida.

Hamlin foi ressuscitado duas vezes: uma ainda em campo e outra já no hospital. O safety tinha pulso, mas não conseguia respirar sozinho e precisou da ajuda de aparelhos. O nível de oxigênio começou em 100%, mas já tinha caído para 50% conforme o corpo do jogador começou a responder.

A partida foi interrompida e adiada restando seis minutos para o fim do primeiro quarto. Ainda não há definição de quando o duelo será remarcado.

Buffalo Bills e Cincinnati Bengals possuem duas das três melhores campanhas da Conferência Americana da NFL (AFC) e o duelo era decisivo para a liderança da AFC a apenas uma rodada do fim da temporada regular.