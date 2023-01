SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Octávio Felinto, neto de Pelé e filho de Sandra Regina, falou em suas redes sociais que espera maior contato com os tios e demais membros da família após o falecimento do Rei do Futebol.

Octávio e seu irmão, Gabriel Arantes do Nascimento, só estiveram com o avô uma vez antes da visita no Hospital Albert Einstein, um dia antes da morte de Pelé, no dia 29 de dezembro. Eles vieram dos Estados Unidos para São Paulo a convite de Kely Nascimento, uma das filhas do Rei, e compareceram ao velório e sepultamento em Santos, entre segunda (2) e terça-feira (3).

O QUE OCTÁVIO DISSE

"Eu já tinha tido contato com meu tio Edinho uma vez, quando pequeno, e meu irmão teve contato com nosso tio Joshua, mas não como agora. Agora nos falamos. Daqui para frente, podemos construir uma amizade como família mesmo, eu e meu irmão. Deus é muito bom, a gente não entende alguns momentos, mas os planos de Deus são maiores que os nossos, tudo no tempo dele. Foi o momento que Deus escolheu para estarmos juntos. Se esse é o momento, vamos aproveitar. E recebo muita mensagem sobre isso, sobre o que fizemos [sair dos EUA para visitar o avô], mas todas as pessoas deveriam ser assim. O amor constrói, o ódio destrói. Não tem motivo para ter orgulho, criar mágoa, isso só vai fazer mal para você e sua família, são coisas do passado. E o perdão é daqui para frente", disse Octávio.

Gabriel e Octávio são filhos de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, reconhecida como filha de Pelé em 1996 depois de uma longa batalha judicial.

Sandra Regina nasceu no Guarujá (SP), em 24 de agosto de 1964 e é filha do relacionamento do ex-jogador com a empregada doméstica Anisia Machado.

Em 2005, Sandra Regina descobriu um câncer de mama que acabou em metástase -quando a doença se espalha para outras partes do corpo- e morreu no ano seguinte em decorrência de insuficiência respiratória e parada cardíaca.