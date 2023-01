SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Mineiro 2023 começa no dia 21 de janeiro, com a partida entre Athletic Club e Tombense, às 15h, na Arena Unimed.

Também no dia 21 de janeiro, Atlético-MG e Cruzeiro farão suas estreias na competição.

O Atlético-MG joga às 16h30 contra a Caldense, no Mineirão. Em seguida, às 19h, os cruzeirenses encaram a Patrocinense no estádio Pedro Alves do Nascimento.

DATAS DOS JOGOS DE ATLÉTICO-MG E CRUZEIRO NA 1ª FASE DO CAMPEONATO MINEIRO 2023

ATLÉTICO-MG

Atlético-MG x Caldense - 21/01 - 16h30

Tombense x Atlético-MG - 29/01 - 11h

Ipatinga x Atlético-MG - 04/02 - 19h

Atlético-MG x Democrata-SL - 09/02 - 20h

Cruzeiro x Atlético-MG - 12/02 - 18h30

Atlético-MG x Patrocinense - 18/12 - 16h30

Atlético-MG x América-MG - 25/02 - 16h30

Democrata-GV x Atlético-MG - 04/03 - 16h30

CRUZEIRO

Patrocinense x Cruzeiro - 21/01 - 19h

Cruzeiro x Athletic - 28/01 - 16h30

América-MG x Cruzeiro - 04/02 - 16h30

Cruzeiro x Pouso Alegre - 08/02 - 19h

Cruzeiro x Atlético-MG - 12/02 - 18h30

Villa Nova x Cruzeiro - 19/02 - 11h

Caldense x Cruzeiro - 25/02 - 19h

Cruzeiro x Democrata-SL - 04/03 - 16h30

Na primeira fase, o Mineiro de 2023 tem três grupos, com quatro times cada. Nesta etapa, os clubes jogarão contra todas as equipes que não estão em sua chave.

Os primeiros colocados em cada grupo e o melhor segundo colocado no geral se classifica para as semifinais.