SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (5) o surfista brasileiro Márcio Freire. O atleta tinha 47 anos de idade e sofreu um acidente na descida de uma das ondas gigantes de Nazaré, em Portugal.

O QUE ACONTECEU

Márcio Freire estava surfando na praia de Nazaré, em Portugal, quando sofreu um acidente na descida de uma onda. O alerta para o resgate foi acionado.

O surfista brasileiro foi resgatado pelos socorristas, mas já estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória, segundo as autoridades marítimas locais. Márcio não reagiu às manobras de reanimação e acabou morrendo no local.

O corpo do surfista foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria, segundo noticiou a imprensa portuguesa. O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi também acionado para prestar apoio aos familiares de Márcio.

"Lamentavelmente, nenhuma das manobras de suporte de vida teve sucesso, acabando o óbito por ser declarado no local", disse Mário Lopes Figueiredo, comandante da Capitania de Nazaré, à Agencia Lusa.

QUEM ERA MÁRCIO FREIRE

Márcio Freire é considerado um dos atletas pioneiros no surfe de ondas gigantes. Ele é conhecido como um dos Mad Dogs, o trio de brasileiros formado por Freire, Danilo Couto e Yuri Soledade, que desbravava as ondas gigantes sem o auxílio do jet-ski para entrar na onda.

Ele também foi um dos primeiros a encarar as ondas gigantes de Jaws, em Maui (Havaí), na remada.