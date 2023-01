SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou na tarde desta sexta-feira (6) renovação de contrato com o meio-campista Zé Rafael. O jogador comemorou a extensão contratual com o clube alviverde.

O vínculo original era válido até dezembro de 2024. Agora, Zé Rafael tem contrato com o clube por mais três anos.

O camisa 8 declarou estar "muito feliz" com a renovação e pelo reconhecimento recebido.

"Estou muito motivado por esse novo contrato, por essa nova oportunidade. Fico contente com todo o reconhecimento, é fruto de muito trabalho e dedicação, minha e todos os meus companheiros. Fico feliz também por dar a volta por cima e estar conquistando esse espaço no Palmeiras, por estar conquistando a torcida também. E, claro, muito motivado para fazer mais um grande ano e que a gente possa continuar conquistando e marcando nosso nome na história do clube", afirmou.

O jogador está no time alviverde desde 2019 e disputou 214 partidas. Em quatro temporadas pelo clube, Zé Rafael fez 22 gols, distribuiu 19 assistências e conquistou sete títulos, incluindo duas Libertadores e um Brasileirão.