RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar dos sustos no primeiro tempo, o Botafogo voltou melhor do intervalo e venceu o São Carlos por 1 a 0 na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta sexta-feira (6). Com isso, o time garantiu a classificação para a fase seguinte da competição. O jogo aconteceu no Estádio Luís Augusto de Oliveira.

O gol foi marcado por Maranhão já no segundo tempo.

Com o resultado, o Botafogo vai aos seis pontos no Grupo 19 e já avançou. O Pinheirense está em segundo, com três. São Carlos e São-Carlense estão em terceiro e quarto, com um ponto.

Classificado, o Botafogo pode entrar em campo na terceira rodada com um time totalmente diferente. Isso dependerá do planejamento do clube para o início do Campeonato Carioca.

Na primeira etapa, destaque para o São Carlos, Breno Santos, camisa 11 do time paulista, foi o melhor jogador em campo e conseguiu boas oportunidades para abrir o placar.

O primeiro tempo foi bem movimentado na partida e, apesar das expectativas sobre o Botafogo, foi o São Carlos quem esteve mais perto do gol. Teve bola na trave, boas chances, mas nenhuma das equipes conseguiu marcar.

o São Carlos entrou mais concentrado na marcação no segundo tempo e o Botafogo tentava pressionar. A superioridade deu resultado com o gol aos 24 minutos.

Apesar de melhor, o Botafogo tomou alguns sustos até o final da partida com o placar mínimo. No entanto, os cariocas demonstraram mais maturidade do que na estreia.

Na última rodada da fase de grupos, o Botafogo enfrenta o São-Carlense na segunda-feira, às 11h. Já o São Carlos encara o Pinheirense, às 8h45.