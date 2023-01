SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Guarani por 1 a 0, neste sábado (7), em jogo-treino realizado no CT da Barra Funda.

O meia Galoppo fez o único gol da atividade.

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista contra o Ituano, no domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Morumbi.

O time tricolor passou por uma reformulação no elenco para 2023. O São Paulo chegou a 12 saídas até o momento.

Do outro lado, a equipe de Rogério Ceni fez seis contratações: Pedrinho, Rafael, Wellington Rato, Marcos Paulo, Alan Franco e Jhegson Méndez.