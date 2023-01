Após o Vasco confirmar a saída de Andrey Santos, o Chelsea anunciou neste sábado (7) a contratação do volante de 18 anos de idade. Os valores da transação envolvendo os clubes não foram divulgados, assim como o tempo de contrato.

Em sua primeira declaração como jogador dos Blues, Andrey falou da felicidade de jogar na Premier League, a principal divisão do futebol inglês: “É uma oportunidade muito grande para mim. Esse é um grande clube que joga em grandes competições como a Premier League, então estou muito animado. Os jogadores são muito bons e estou muito feliz por estar aqui”.

Natural do Rio de Janeiro, Andrey Santos é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O jogador estreou no futebol profissional, com a camisa do Vasco, no Campeonato Carioca de 2021.

De lá para cá, o volante disputou 38 partidas e marcou oito gols. Ele foi relevante no principal objetivo do clube cruzmaltino no ano passado, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Andrey Santos se junta a mais dois brasileiros do elenco do Chelsea: o zagueiro Thiago Silva e o volante Jorginho, que é naturalizado italiano.

