SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo emocionante marcado por falhas do goleiro Alisson, o Liverpool empatou por 2 a 2 com o Wolverhampton neste sábado (7), pela 3ª fase da Copa da Inglaterra, em Anfield. Com a igualdade, um novo jogo de desempate será disputado, dessa vez no estádio dos Wolves.

Os gols do Liverpool foram anotados por Darwin Núñez e Salah; Gonçalo Guedes e Hwang marcaram para o Wolverhampton.

O jogo ficou marcado por uma falha bisonha de Alisson, que também foi mal no segundo gol dos Wolves. Um dos destaques da Copa do Mundo, o atacante Gakpo estreou com assistência pelo Liverpool.

Em seu segundo jogo pelo Wolverhampton, o brasileiro Matheus Cunha saiu do banco e também deu passe para gol.

Já o atacante Darwin Núñez encerrou um incômodo jejum de 4 jogos e 20 finalizações sem marcar. Ele vinha sendo bastante criticado pelo volume de gols perdidos, mas foi importante ao empatar no fim do primeiro tempo e mudar o cenário do jogo para o Liverpool.

JOGO

4 minutos! Foi o tempo que Gakpo precisou para finalizar pela primeira vez com a camisa do Liverpool. Ele recebeu de Salah na entrada da área, ajeitou para a canhota e chutou para defesa de Sarkic.

Estreia com assistência. Gakpo estreou bem pelos Reds. Ele se movimentou bastante, criou boas oportunidades e cruzou a bola na medida para o gol de Salah.

O goleiro brasileiro falhou no primeiro gol dos Wolves. Até então, a partida era equilibrada, mas o erro de Alisson deixou o Liverpool atrás do placar. E os Reds sentiram o golpe.

Darwin Núñez desencanta. O Liverpool sentiu a falha de Alisson, viu os Wolves crescerem no jogo, mas Alexander Arnold fez uma grande jogada e deixou o atacante na cara do gol para reequilibrar a partida.

Sumido no primeiro tempo, o atacante egípcio Salah virou o jogo no início da etapa final. Após cruzamento de Gakpo, ele dominou, girou e deslocou o goleiro Sarkic com categoria.

Wolves empatam em nova falha de Alisson. Após boa jogada e assistência de Matheus Cunha, Hwang dividiu com Konaté e a bola passou lentamente entre as pernas do goleiro brasileiro, que teve uma noite infeliz.

Os Wolves quase viraram aos 35 minutos, com Toti Gomes desviando de letra na pequena área. O assistente, porém, marcou impedimento do luso-brasileiro Matheus Nunes na origem do lance. Após revisão do VAR, o árbitro confirmou a anulação do gol.

Gols

1 x 0. Os Wolves abriram o placar aos 25 minutos em uma falha grotesca do goleiro Alisson. O brasileiro tentou sair jogando, errou o passe e entregou a bola nos pés de Gonçalo Guedes, livre, para marcar.

1 x 1. Darwin Núñez deixou tudo igual aos 45 minutos, encerrando um incômodo jejum de gols perdidos. Ele aproveitou lançamento perfeito de Alexander-Arnold e, de canela, só ajeitou com categoria para balançar as redes.

2 x 1. Salah virou para o Liverpool logo no início do segundo tempo. Gakpo rabiscou pela esquerda, puxou para o meio e cruzou. O atacante egípcio estava impedido, mas o zagueiro desviou a bola e recolocou Salah em condição de jogo. Ele só dominou e guardou no cantinho.

2 x 2. Hwang deixou tudo igual novamente após assistência do brasileiro Matheus Cunha e nova falha de Alisson. O atacante, que havia acabado de entrar, fez boa jogada e cruzou para Hwang dividir com o zagueiro Konaté. Na rebatida, a bola passou entre as pernas de Alison.