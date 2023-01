SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Hercílio Luz por 2 a 0 na noite deste sábado (7), em Osasco, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha, e encaminhou a classificação para a segunda fase do torneio.

Os gols foram marcados por GB e Barros, ambos com assistência de Rayan.

Com o resultado, o Cruzmaltino vai a 6 pontos, se mantém 100% e lidera o grupo 29 da Copinha.

O Vasco decide a vaga na próxima terça-feira (10), contra o Audax-SP, ás 19h30, e se classifica com um empate. Às 17h15 do mesmo dia, o Hercílio Luz enfrenta o Capital-TO.

JOGO

O Hercílio Luz quase abre o placar logo aos 8 minutos com um golaço. Gusso cobrou escanteio direto para o gol e quase faz um gol olímpico, mas o goleiro Cadu fez grande defesa.

No minuto seguinte, em novo tiro de canto, o Hercílio Luz assustou novamente. João Victor subiu muito alto e testou na trave.

Quem não faz, leva, e o Hercílio Luz levou na primeira boa subida do Vasco. Após ótima jogada e cruzamento de Leandrinho, GB testou para as redes, aos 15 minutos.

O Vasco quase ampliou a vantagem no fim do primeiro tempo, novamente com GB de cabeça. O camisa 9 subiu bonito, cabeceou para baixo como manda a fundamento, mas a bola tirou tinta da trave.

O Cruzmaltino aumentou a vantagem logo no início do segundo tempo, aos 4 minutos para ser exato. Rayan fez bela jogada pelo lado esquerdo e cruzou com perfeição para Barros completar.

Após fazer 2 a 0, o Cruzmaltino enfileirou chances perdidas. Primeiro, GB recebeu livre na área e perdeu um "gol feito", chutando sobre o travessão. Depois, Caio Dantas recebeu na cara do gol e acertou a trave.