SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, morreu neste domingo (8), aos 68 anos. O ex-jogador vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, teve uma piora no quadro e foi internado neste sábado, no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.

Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias (RJ). Roberto Dinamite, como é conhecido no mundo do futebol, veio ao mundo em 25 de novembro de 1971, no Maracanã. Foi neste dia que o atacante, então aos 17 anos, recebeu o apelido que marcou sua trajetória depois de marcar seu primeiro gol pelo Vasco, na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional.

