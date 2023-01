SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Casimiro Miguel, torcedor do Vasco, lamentou a morte de Roberto Dinamite em suas redes sociais, neste domingo (8). O influenciador compartilhou a postagem oficial do Vasco com emojis de tristeza.

No Instagram, Casimiro deixou sua mensagem de agradecimento a Dinamite, contendo a icônica foto de Ronaldo Theobald: "Deus de calção e chuteira".

"Obrigado Roberto!!! Eternamente obrigado! Que Deus te receba de braços abertos aí em cima!! Você será pra sempre o maior de todos!! Vasco da Gama e Roberto Dinamite serão pra sempre um só. Obrigado obrigado e obrigado!", disse Casimiro.

A foto de Ronaldo Teobald, vencedora do Prêmio Esso, mostra torcedores tentando encostar em Roberto Dinamite na volta para o segundo tempo contra a Portuguesa, na Ilha. Um dos registros mais extraordinários da história do esporte.

