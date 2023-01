SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, morreu neste domingo (8), aos 68 anos.

Dinamite não é considerado pelos vascaínos o "Maior de Todos" à toa, pois acumulou uma série de recordes em sua carreira ?e não somente no time cruzmaltino.

RECORDES DE ROBERTO DINAMITE

Maior Artilheiro da história do Campeonato Brasileiro: 190 gols

Maior Artilheiro do Campeonato Carioca: 279 gols

Maior Artilheiro em São Januário: 184 gols

Maior Artilheiro do clássico Vasco x Flamengo: 27 gols

Maior Artilheiro do clássico Vasco x Botafogo: 25 gols

Maior Artilheiro do clássico Vasco x Fluminense: 36 gols

Jogos pelo Vasco: 1.110 (recorde)

Roberto Dinamite teve duas passagens de longa duração no Vasco como jogador. A primeira, entre 1971 e 1979, e depois, a segunda, entre 1980 e 1992, que o alçaram ao patamar de ídolo.

O ex-atacante ainda jogou no Barcelona, da Espanha (1979/80), Portuguesa-SP (1989) e no Campo Grande-RJ (1991), antes de encerrar definitivamente a carreira no Vasco.

Em 2008 retornou ao clube cruzmaltino para uma nova função, a de presidente. Foi reeleito em 2011 e permaneceu até 2013.

Dinamite também teve passagens na seleção brasileira entre 1975 e 1984, sendo convocado para as Copas do Mundo de 1978 e 1982, além das edições de 1975 e 1983 da Copa América, e Olimpíadas de 1972.

TÍTULOS DE ROBERTO DINAMITE

VASCO (como jogador): Campeonato Brasileiro [1974], Campeonato Carioca [1977, 1982, 1987, 1988 e 1992]

VASCO (como presidente): Campeonato Brasileiro - Série B [2009] e Copa do Brasil [2011]

SELEÇÃO BRASILEIRA: Taça do Atlântico [1976] Copa Roca [1976], Copa Rio Branco [1976], Taça Oswaldo Cruz [1976] e Torneio Bicentenário dos EUA [1976]

SELEÇÃO BRASILEIRA (sub-23): Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano [1971]

