MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu a Francana por 3 a 0 neste domingo (8) e garantiu a classificação à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a liderança do grupo 8. O jogo foi disputado no estádio Lancha Filho, que apresentava um gramado em péssimas condições.

Os gols foram marcados por Pedro Clemente (duas vezes) e Kauan.

edro Clemente foi oportunista e abriu o placar aos 30 do primeiro tempo após uma lambança do zagueiro Carreiras. Ele tentou proteger a bola para o goleiro Yago, mas o atacante gremista foi mais rápido e ficou com a bola, sozinho com a rede

Francana não se acanhou na partida e também foi para cima, obrigando o goleiro Arthur a fazer boas defesas

No segundo tempo, Milla soltou um foguete e, no rebote, Pedro passou para Kauan, que acertou um bom chute e aumentou o placar para 2 a 0, aos 19 do segundo tempo

Pedro Clemente, de cabeça, aproveitou cruzamento de Cheron para fazer seu segundo gol na partida aos 38 minutos do segundo tempo

Com a vitória, o Grêmio eliminou a Francana e se classificou junto ao Guarani. A equipe gaúcha fez sete pontos. Agora, aguarda o adversário da próxima fase