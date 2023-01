RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, compareceu nesta segunda-feira (9) ao velório de Roberto Dinamite e revelou uma homenagem ao ídolo vascaíno.

O dirigente tem um filho chamado Roberto por causa do ex-jogador, que morreu neste domingo (8);

Rodrigues apontou Dinamite como um "atleta exemplar" e que sempre estava com um sorriso no rosto.

"Meu filho nasceu em 1977, Roberto de Oliveira Gomes, e foi em homenagem ao Roberto Dinamite. Atleta exemplar, que sempre estava com um sorriso no seu semblante. Não fui só eu, tenho alguns amigos que homenagearam colocando Roberto, ou Roberta, em seus filhos", afirmou Rodrigues.

Além do dirigente, representantes dos três grandes clubes do Rio de Janeiro estiveram presentes no velório do maior ídolo do Vasco.

Nomes ligados ao Vasco também compareceram, como Edmundo, Mauro Galvão, Carlos Germano, Joel Santana, Felipe, Jorginho, Fernando Prass, Ricardo Rocha, Alexandre Torres, Dé Aranha, Carlos Alberto e Cláudio Adão.

O velório aberto ao público termina às 19h (de Brasília) desta segunda-feira. Na manhã de terça-feira (10), entre 9h e 10h, o velório segue no estádio apenas para familiares e convidados.