SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O basquete brasileiro terá mais dois times 'de camisa' em 2023. A CBB anunciou nesta segunda-feira (9) que Cruzeiro e Vitória vão disputar a próxima edição do Campeonato Brasileiro, que, apesar do nome, é a segunda divisão nacional.

A competição vai começar em março e terá o Cruzeiro competindo em parceria com o Olympico, tradicional clube formador de Belo Horizonte. A nova equipe tem sede em Itatiaiuçu, a 70km de BH.

Já o Vitória chegou a jogar três edições do NBB, entre 2015 e 2018, e agora volta a ter uma equipe, que promete ser forte. "Entramos com a pretensão de sermos campeões", disse Augusto Britto, coordenador do clube.

Por causa da briga entre CBB e a Liga Nacional de Basquete, não há garantia de que o campeão do Brasileiro tenha vaga no próximo NBB.

DO FUTEBOL PARA O BASQUETE

Na elite, o NBB, já estão o Flamengo, que é maior campeão do torneio, o São Paulo, o Corinthians e o Fortaleza, que tem parceria com o Basquete Cearense. No passado, Vasco e Palmeiras também tiveram times.

O Botafogo também competiu três edições, até 2020, fechou a equipe, e chegou a voltar para jogar o 'Brasileiro' nas últimas duas temporadas. Parou na primeira fase em ambas, não conseguiu o acesso, e não se inscreveu este ano.

A cidade de Santos tem uma equipe inscrita no Brasileiro, mas sem relação com o Santos Futebol Clube.

O Vila Nova, de Goiás, jogou o torneio no ano passado, mas não manteve equipe profissional para 2023.