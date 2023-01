SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A modelo Rose Bertram, que foi apontada como affair de Mbappé pela imprensa europeia, usou seu Instagram para desmentir alguns boatos e desabafar.

Nas últimas semanas, jornais da Europa publicaram que o francês do PSG e a modelo se conheceram em um desfile de moda em Paris ainda no ano passado.

Os boatos sobre um romance ganharam força quando ela viajou ao Qatar durante a Copa do Mundo e chegou, inclusive, a assistir ao jogo final do torneio entre França e Argentina.

Apesar das especulações, Mbappé nunca se manifestou sobre sua vida amorosa

Nesta segunda-feira (9), Rose publicou um desabafo afirmando que as "mentiras causaram danos enormes" para ela e para sua família. Ela também citou que é vítima de cyberbullying.

"Eu normalmente não respondo a fofocas ou rumores, mas há uma linha que nunca deve ser cruzada. Nas últimas semanas, mentiras causaram danos enormes à minha família, a mim e a todos à minha volta. 2023 começou para mim com ódio e cyberbullying e, infelizmente, essa é a triste imagem do que o mundo se tornou. Nada do que foi dito ou escrito é verdade de qualquer forma. A verdade nunca virá de um estranho que não sabe nada sobre minha vida e que está se escondendo atrás de uma tela", disse Rose.

"Por isso senti a necessidade de levantar a voz: porque se deixarmos cada um falar o que quiser, podemos começar a achar que isso é normal. Há muitas outras pessoas que estão enfrentando isso e trata-se de pura maldade. À minha leal família, amigos e apoiadores, agradeço profundamente pelo apoio. Espalhe a verdade, espalhe o amor e seja gentil, porque no final o amor vai prevalecer", completou a modelo

QUEM É ROSE BERTRAM

Rose Bertram é uma modelo belga de 28 anos. Já foi casada com Gregory van der Wiel, defensor que disputou a Copa de 2010 pela Holanda.Os dois tiveram dois filhos e se separaram em julho do ano passado