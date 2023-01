SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O velório de Roberto Dinamite começou na manhã desta segunda-feira (9). Ídolos do Vasco e do futebol em geral se despediram do maior artilheiro da história do Cruzmaltino.

O Vasco montou uma estrutura para receber o caixão de Roberto Dinamite próxima à estátua do ex-jogador. Atletas históricos do clube compareceram ao velório.

Edmundo se emocionou. O ex-atacante deu um abraço em Rodrigo e Luciana, filhos de Roberto Dinamite, e conversou com familiares

Outros nomes com passagem pelo Vasco marcaram presença. Mauro Galvão, Carlos Germano, Joel Santana, Felipe, Jorginho, Fernando Prass, Ricardo Rocha, Alexandre Torres, Dé Aranha, Carlos Alberto e Cláudio Adão são alguns dos nomes que prestaram homenagem a Dinamite

O elenco do Vasco treinou na manhã desta segunda-feira e foi a São Januário para o velório.

"É uma honra muito grande poder estar representando ele, esse camisa que ele vestiu, e ter esse respeito que eu tinha dele, isso me dá uma alegria muito grande. Vejo muito por esse lado da honra de estar representando essa camisa, e toda a família dele falando sobre isso. Para mim, não tem preço e vai ficar marcado para mim", afirmou Nenê, meia do Vasco

Pessoas ligadas a outros clubes do Rio de Janeiro também compareceram.

Zico, o maior jogador da história do Flamengo, prestou sua homenagem e consolou Roberta, filha de Dinamite.

Júnior, ídolo do Flamengo e amigo de Roberto Dinamite, confortou a família de Dinamite.

Cafu, Branco, Zinho, Juan e Fred são outros ex-jogadores que marcaram presença.

Também apareceram Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, Paulo Angioni, diretor do Fluminense, e Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo.

O streamer Casimiro, torcedor do Vasco, foi outra personalidade presente em São Januário.

