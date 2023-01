SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu nesta segunda-feira (9) o São-Carlense por 3 a 1 pela última rodada do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Léo Pedro, duas vezes, e Sapata marcaram os gols do time alvinegro, enquanto Klefferson descontou para os paulistas.

Sapata já havia chamado a atenção na estreia da Copinha, quando marcou três gols na goleada sobre o Pinheirense. Nesta segunda-feira, mesmo entrando na metade do segundo tempo, ele voltou a deixar o dele.

A partida foi realizada no estádio Prof. Luis Augusto de Oliveira, mais conhecido como Luisão, em São Carlos.

O minuto de silêncio antes do apito inicial foi uma homenagem ao Rei Pelé e também a Roberto Dinamite. O velório do craque vascaíno começou hoje às 10h15 (de Brasília) em São Januário, no Rio de Janeiro. Os aplausos tomaram conta do estádio Luisão ao término do minuto de silêncio.

O time carioca entrou em campo já com a primeira posição da chave garantida.

O Botafogo encerra a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com nove pontos, oito gols a favor e apenas um contra.

O São Carlos, com quatro pontos, ficou com a segunda colocação e foi o outro time classificado da chave.

Na próxima fase, o Botafogo irá enfrentar o segundo colocado do Grupo 20, composto por Red Bull Bragantino-SP, ABC-RN, Maringá-PR e Lemense-SP. A situação da chave será definida nesta terça-feira (10).