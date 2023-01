SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando com time reserva, o Palmeiras sofreu, mas venceu o Rio Preto por 2 a 1 com gol no último lance e se classificou na 1ª posição de sua chave na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogo aconteceu nesta segunda-feira (9) no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, e encerrou o Grupo 3 do torneio;

Atual campeã, a equipe de Paulo Victor Gomes terminou a fase inicial da Copinha com 100% de aproveitamento.

Estreante no torneio, o atacante Thalys fez o gol que garantiu a vitória palmeirense.

O Rio Preto precisava vencer por ao menos três gols para sobreviver na competição.;

Os dois times da cidade que sediou o grupo foram eliminados (América e Rio Preto). A Juazeirense, da Bahia, se classificou ao lado do Palmeiras.

O Palmeiras se classificou na primeira posição do grupo e, agora, encara o vice-colocado do Grupo 4 ?o adversário será conhecido nesta terça-feira (10) e ficará entre Sampaio Corrêa, Atlético-GO e Itabaiana.

A PARTIDA

O Rio Preto começou o jogo tentando agredir o Palmeiras, já que precisava desesperadamente da vitória para sonhar com uma vaga na próxima fase. O time do interior até assustou o goleiro Natan em cobranças de falta e chutes de fora da área.

s visitantes conseguiram neutralizar o adversário e, usando e abusando de jogadas pelos lados, infernizaram a vida dos defensores adversários até a abertura do placar, já na metade final da primeira etapa.

O time do interior não sentiu o gol tomado e empatou pouco depois ao se aproveitar do campo pesado do Anísio Haddad.

Insatisfeito com o empate, o técnico Paulo Victor Gomes mexeu quatro vezes até os 15 minutos do segundo tempo. Ruan Ribeiro, titular nos dois primeiros jogos do Palmeiras, foi um dos escolhidos para entrar e acabou perdendo um gol feito de cabeça.

O Palmeiras pressionou o Rio Preto até o fim: teve bola tirada pela zaga em cima da linha, cabeçada na trave e vários chutes para fora.

No último lance, o estreante Thalys conseguiu aproveitar cruzamento da esquerda e, de cabeça, não deu chances de defesa para Lucas Morais.