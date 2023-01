SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sergio "Kun" Agüero voltará ao gramados de futebol após ter que se aposentar de forma precoce por conta de um problema no coração.

O retorno do argentino será no dia 28 de janeiro com a camisa do Barcelona Guayaquil, do Equador.

Agüero foi obrigado a se aposentar após sofrer uma arritmia cardíaca. O maior artilheiro da história do Manchester City pendurou as chuteiras em 2021.

O argentino será a grande estrela convidada da Noite Amarela -partida que servirá de apresentação da equipe equatoriana aos seus torcedores.

Esta festa acontece todos os anos para o Barceona mostrar o time da temporada.

Ronaldinho, Diego Forlán, Kaká, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Javier Mascherano e Carlos Tévez já participaram da Noite Amarela;

"Estou ansioso para estar lá e me divertir. Fiz check-up com o cardiologista, estou muito bem e já comecei a treinar, então poderei jogar no Yellow Night. Espero me divertir e sentir a quadra novamente. Me sinto muito bem, tenho um chip para manter o controle, então poderei jogar", afirmou Agüero

Kun também comentou que contratou um fisioterapeuta para chegar nas melhores condições possíveis, já que no Qatar sofreu um pequeno desconforto na panturrilha durante uma festa da seleção argentina.