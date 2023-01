O Tupi anunciou na manhã desta terça-feira (10), através de sua assessoria de imprensa, a exclusão definitiva do quadro de sócios do clube o ex-presidente do clube José Luiz Mauler Júnior, o Juninho. A decisão unânime foi tomada em Assembleia Geral realizada na Sede Social do galo carijó na noite desta segunda (09).

A assessoria do clube também informou que em dezembro de 2021, os conselheiros do Tupi votaram de forma unânime pela exclusão de José Luiz Mauler Júnior do quadro de sócios do Tupi que recorreu da decisão e conseguiu anular sua exclusão. O jornalista e editor do Portal Acessa.com, Ricardo Ribeiro publicou em sua coluna a notícia da anulação do processo.

Ainda, de acordo com a assessoria, por decisão judicial, seria necessário uma Assembleia Geral para votar a exclusão do ex-presidente. Desta forma, a reunião ocorrida nesta segunda (09), decidiu novamente, por unanimidade, pela exclusão definitiva do ex-presidente.

CRIMES

Juninho foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de estelionato, em função de supostas irregularidades nas peneiras, e falsidade ideológica. Juninho também foi preso por posse de arma de fogo sem registro, em setembro de 2021, enquanto as investigações sobre o crime de estelionato e falsidade ideológica já haviam sido abertas.

Juninho foi acusado de estelionato, junto com Tiago Ferreira Conte e Luigi Firmiano, integrantes da empresa MultiSport e parceiros de Juninho na realização das peneiras.

O trio cobrava até R$4.500 para os jovens, muitos vindos de outras cidades e de áreas de vulnerabilidade social participassem das peneiras que não aconteciam, assim como as promessas de hospedagem e alimentação não eram cumpridas.

Os atletas e familiares então usaram as redes sociais para divulgar o que havia acontecido.

Ione Barbosa, delegada responsável pelo caso na época, declarou que “Por conta dos valores pagos pelas vítimas e não tendo a realização das peneiras e nem resposta, fizemos o indiciamento destas três pessoas”.



Juninho também responde pelo crime de falsidade ideológica após a Polícia Civil confirmar que os sete cheques emitidos em nome do Tupi e supostamente assinados por Eloísio Peireira, o Tiquinho, na verdade haviam sido assinados pelo próprio Juninho.

Tags:

Campeonato Paulista | futebol | Obituário | santiago