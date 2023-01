SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Pachuca, atual campeão mexicano, prestou homenagens a Pelé antes da partida contra o Puebla nesta segunda-feira (9). O clube instalou um trono em homenagem ao Rei que será permanente no Estádio Hidalgo.

PARA SEMPRE PELÉ

O Estádio Hidalgo, casa do Pachuca, tem relação de longa data com o Rei do Futebol. Pelé participou da reinauguração da arena em 2004. Tribunas no setor norte receberam o nome do brasileiro. Além da instalação, os jogadores do Pachuca participaram das mensagens de respeito a Pelé. Todos entraram em campo vestindo camisas da seleção brasileira inspiradas no modelo de 1970, com o número 10.