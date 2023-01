SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Scooby publicou nas redes sociais que a filha recém-nascida Aurora recebeu alta do hospital após passar por cirurgias. Scooby e a modelo Cintia Dicker a levaram para casa.

Nascida em 27 de dezembro de 2022, Aurora precisou passar por duas cirurgias em três dias de vida. Uma ocorreu logo após o nascimento e outra no dia seguinte. Os detalhes dos procedimentos não foram revelados

Scooby já havia tranquilizado o público nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Nesta terça-feira (10), Aurora recebeu alta. O pai Pedro Scooby e a mãe Cintia Dicker postaram recado agradecendo aos médicos que cuidaram da filha e a todos que torceram pela recuperação

Aurora é a quarta filha de Scooby, a primeira do relacionamento com Cintia. O esportista de 34 anos também é pai de Dom, de dez anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de sete anos, frutos de seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani.