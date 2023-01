SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Christophe Galtier, técnico do PSG, deu entrevista coletiva nesta terça (10), antes da partida contra o Angers pelo Campeonato Francês. O jogo pode marcar o retorno de Lionel Messi aos gramados após conquistar a Copa do Mundo.

O treinador do PSG foi questionado sobre a situação da renovação contratual de Messi com o clube. De acordo com o jornal Marca, os parisienses preparam "uma proposta impossível de ser rejeitada". Galtier não cravou nada, mas admitiu que as negociações estão em progresso.

"Sei que as conversas estão avançadas entre as partes para estender o contrato. De toda forma, a renovação de Leo é coisa de Luis Campos (diretor esportivo do PSG) porque não sei em que ponto as coisas estão exatamente. Acho que ele é feliz no PSG e está comprometido com o projeto"", afirmou o técnico. Christophe Galtier, técnico do PSG

Para o confronto diante do Angers, Messi e Neymar foram relacionados pela primeira vez em 2023. O argentino não joga pelo PSG desde novembro, em goleada contra o Auxerre. Já o brasileiro fez uma partida depois da Copa do Mundo e foi expulso contra o Strasbourg.