SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, concretizou nesta terça-feira (10) o investimento em mais um esporte. O jogador da NFL entrou no grupo de donos do Kansas City Current, time da NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos.

Brittany Mahomes, esposa do quarterback, já fazia parte do grupo de donos do Kansas City Current. Ela participou da fundação da franquia, em dezembro de 2020, junto com Chris e Angie Long.

"Estamos muito empolgados de transformar isso em um negócio de família e ter Patrick (Mahomes) como um dos donos. Ele tem sido um grande apoiador do clube nos bastidores. Sua paixão pelo Current é inegável e fico feliz que ele estará conosco na jornada para nos tornarmos a melhor franquia da NWSL", afirmou Brittany.

O astro da NFL já faz investimentos em outros esportes. O quarterback integra os grupos que comandam o Sporting Kansas City, da MLS, e o Kansas City Royals, da MLB, a principal liga de beisebol do mundo

"Estou grato por ter a chance de me juntar a Brittany Mahomes como parte do grupo de donos do Kansas City Current. Ela e os Longs têm feito um trabalho incrível construindo uma organização de nível mundial e estou empolgado para participar de outro clube que briga por títulos e continua a fazer história", afirmou Patrick.

TIME DE MAHOMES TEM REFORÇO BRASILEIRO

Na última segunda-feira (9), o Kansas City Current anunciou a contratação de Debinha. A atacante de 31 anos havia disputado as últimas seis temporadas pelo North Carolina Courage, também dos Estados Unidos.

Fora dos playoffs da NWSL em 2022, Debinha se junta ao atual vice-campeão do país.