RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Altético-MG manteve os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao bater o Água Santa por 4 a 2, nesta terça-feira (10). O jogo, com duas viradas, aconteceu em Diadema.

O clube mineiro entrou em campo com o time de titulares, enquanto o Água Santa utilizou os reservas.

Os gols foram marcados por Isaac, duas vezes, Yan e Cadu para a equipe alvinegra de Minas. Fabrício fez os dois do Água Santa.

A briga era pelo primeiro lugar no grupo. Os dois entraram em campo com o mesmo número de pontos, saldo de gols, gols marcados e sofridos. A diferença eram os cartões.

O jogo foi paralisado no início do segundo tempo. O árbitro informou a algum auxiliar que houve cânticos homofóbicos nas arquibancadas, na torcida do Água Santa.

Na próxima fase da Copinha, o Atlético-MG enfrenta o Vila Nova e o Água Santa terá o Nova Iguaçu pela frente.

JOGO ANIMADO

Sob uma forte chuva no primeiro tempo, o Atlético-MG começou errando bastante, mas ficando com a bola. O Água Santa tinha dificuldades para construir as jogadas. O clube mineiro, porém, conseguiu abrir o placar e o jogo animou.

Água Santa aproveitou falha do goleiro atleticano para empatar o confronto e pouco depois conseguiu a virada com gol contra de Vitor Graziani.

No segundo tempo, o Atlético-MG conseguiu passar na frente e ampliar a vantagem. Marcou aos sete minutos e novamente aos 17. Melhor em campo, o time mineiro traduziu o momento em controle da partida.

Na reta final, o desgaste pesou para os dois times. As equipes correram muito ao longo dos 90 minutos. Os jogadores do Água Santa precisaram constantemente de atendimento.

O clima ainda esquentou entre os jogadores no fim, mas logo foi apartado.

Com o resultado, o Atlético-MG terminou o Grupo 27 em primeiro lugar, com nove pontos. O Água Santa ficou em segundo, com seis. Completam a chave, mas sem avançar, o Mixto-MT, em terceiro com três pontos, e Galvez, sem pontuar.